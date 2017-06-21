Белград, 21 июня, 2017, 23:32 — ИА Регнум. Сербские власти ни при каких обстоятельствах не признают независимости односторонне отделившегося от республики края Косово и Метохия. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире гостелерадиокомпании РТС.

PANONIAN Косово

«Как я могу признать Косово, если рукой, лежащей на Конституции, клялся, что не сделаю этого? Я не могу и не желаю признавать независимость Косово», — сказал сербский президент.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что в сегодняшней ситуации с Косово и Метохией необходимо ставить перед собой «реальные и осуществимые цели».

Напомним, в начале июня, после вступления в должность президента Сербии, Александр Вучич призвал начать в стране широкий общественный диалог по косовскому вопросу.

По его словам, к диалогу, задачей которого должно стать «определение целей Сербии и её места в будущем», необходимо привлечь все общественные слои: политические партии, религиозные общины, представителей гражданского общества и неправительственных организаций.

Вучич также подчеркнул, что решения по Косово должны согласовываться с реальными жизненными проблемами и с тем, что волнует проживающих в крае сербов.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств-членов ООН.

Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с албанскими властями Косово, в марте 2012 года, получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

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