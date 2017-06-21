Мехико, 21 июня, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Статистические данные правоохранительных органов Мексики показывают, что май текущего года стал самым кровавым месяцем за последние 20 лет, 21 июня сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». Реж. Серджио Леоне. 1964. ФРГ — США — Италия — Испания Мексиканские реалии

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Согласно информации Департамента внутренних дел Мексики, в мае было убито 2 тыс. 186 человек. Предыдущий майский максимум был зарегистрирован в 2011 году, когда погибли 2 тыс. 113 человек, согласно обзору статистических данных с 1997 года.

Напомним, в течение первых пяти месяцев 2017 года в Мексике зарегистрировано 9 тыс. 916 убийств, что на 30% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, когда жертвами убийства стали 7 тыс. 638 человек.

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Подавляющее большинство убийств связанно с вооруженными столкновениями между конкурирующими наркокартелями.

Предыдущий пик убийств был зарегистрирован в 2011 году, после чего статистика преступлений начала снижаться. В 2017 году зафиксирован новый всплеск убийств.