Тегеран, 21 июня, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Ракетный удар по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии был санкционирован верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, заявили представители Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР), 21 июня сообщает Reuters.

Mohammad Agah Пуск иранской ракеты

Читайте также: Иран: Заявление Эр-Рияда о задержанных бойцах КСИР — «чистая ложь»

Заявление КСИР, опубликованное издательством Sepah News, противоречит заявлению президента Ирана Хасана Рухани, который ранее заявил, что ракетный удар по позициям боевиков был санкционирован Высшим советом национальной безопасности.

Напомним, 18 июня КСИР осуществил запуск шести ракет средней дальности в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Читайте также: КСИР: Атака на террористов в Сирии может повториться

19 июня руководство КСИР заявило, что ракетный удар является ответным сообщением боевикам, совершившим нападение в Тегеране на здание парламента и мавзолей имама Хомейни, а также их региональным и международным сторонникам в лице Саудовской Аравии и США.