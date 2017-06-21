Москва, 21 июня, 2017, 22:58 — ИА Регнум. 21 июня на стадионе «Фишт» был разыгран матч 2-го тура группы А КК-2017 между сборными Мексики и Новой Зеландии. Матч завершился со счетом 2:1.

Tirado.fj Рауль Хименес

В конце первого тайма форвард «Лидс Юнайтед» Крис Вуд открыл счет мощным ударом после разрезающего паса Клейтона Льюиса — 0:1.

На 54-й минуте форвард «Бенфики» Рауль Хименес сравнял счет невероятным ударом в «девятку» — 1:1. Ассистом отметился Марко Фабиан.

На 72-й минуте форвард «Америка Мех» вывел Мексику вперед после ассиста Хавьера Акино — 2:1.

Статистика матча (Мексика/Новая Зеландия)

Удары 21/10

Удары в створ 10/4

Владение 65%/35%

Фолы 13/17

На данный момент Мексика идет на 2-м месте с 4-мя очками. Новая Зеландия осталась на последней строчке без очков.

Составы на матч:

Мексика: Талавера, Араухо, Сальведо, Аланис, Рейеш, Фабиан, Дос Сантос, Акино, Хименес, Дамм, Перальта.

Новая Зеландия: Маринович, Винн, Боксолл, Ингэм, Смит, Дюранте, Макглинчи, Томас, Льюис, Вуд, Рохас.

Главный арбитр матча: Бакари Гассама.

Предупреждения: Томас — 26, Рейеш — 90+4, Боксолл — 90+4.

Голы: Вуд 42 — 0:1, Хименес 54 — 1:1, Перальта 72 — 2:1.