* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 21 июня, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Уточняется, что мечеть ан-Нури имеет статус главной мечети города Мосул. Это деяние террористов уже характеризуется как историческое преступление.

Мечеть ан-Нури в Мосуле, Ирак. 1932

Старинная мечеть и ее минарет были взорваны боевиками в тот момент, когда иракские военные закрепились в 100 метрах от неё.

Стоит отметить, что мечеть ан-Нури располагалась в старом городе в западной части Мосула. В июле 2014 года главарь террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади в этой мечети провозгласил создание исламского «халифата».

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению иракского города Мосул продолжается при участии сил коалиции во главе с США с октября 2016 года.