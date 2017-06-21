Таллин, 21 июня, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Эстонские СМИ в восторге от посещения Эстонии разведывательного воздушного аппарата США, что стало одной из главных тем в эстонских СМИ. «Воздушное пространство Эстонии недалеко от границы с Россией в течение многих часов бороздил прилетевший из Италии американский разведывательный беспилотный самолет RQ-4A Global Hawk, сообщают порталы западных стран, наблюдающие за движением военной авиации», — восторженно пишут эстонские СМИ сегодня, 21 июня.

RQ-4A Global Hawk

По данным интернет-порталов, стратегический американский беспилотной самолет, 20 июня поднявшийся с авиабазы Сигонелла в Сицилии и пролетевший над Францией и Германией, весь день летал недалеко от границы России в районе Финского залива, в воздушном пространстве Эстонии.

Если иметь в виду, что самолет может осуществлять разведку в радиусе до 300 км, он мог наблюдать за действиями российских оборонных сил и техники в регионе.

Этот беспилотный самолет в этом году не раз использовался в целях разведки недалеко от украинских регионов Донецка и Луганска. Кроме того, он использовался в ходе подготовки к авиаударам по мишеням джихадистского движения «Исламское государство» (запрещённая в России террористическая организация) в Ливии.

По данным источников, аппарат на высоте 15−18 км может патрулировать около 30 часов.