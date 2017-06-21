Киев, 21 июня, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В ходе поездки в Вашингтон Пётр Порошенко обсуждал с президентом США Дональдом Трампом особенности санкционных мер против России, сообщает телеканал «112 Украина», ссылаясь на заявление президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

Обсуждались конкретные планы сохранения и усиления антироссийских санкций. Такие меры Порошенко предложил применять к России вплоть до полного выполнения Минских соглашений.

При этом Пётр Порошенко не объяснил, какие именно пункты Минских соглашений должна выполнять Россия, которая является их гарантом, а не стороной.

Пётр Порошенко особо подчеркнул, что расширение Вашингтоном антироссийских санкций не случайно произошло во время пребывания в США украинской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко заявил, что во время своего визита в США смог добиться обещания вице-президента США Майка Пенса о приезде на Украину целого ряда высокопоставленных членов администрации Белого дома.