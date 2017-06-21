Вашингтон, 21 июня, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Соединенные Штаты надеются, что арабские страны в скором времени предоставят Дохе список «разумных и выполнимых» требований, чтобы направить дипломатический кризис в направлении урегулирования, заявил Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, 21 июня сообщает Reuters.

Jaafar Alnasser Катар

«Мы знаем, что список требований был подготовлен и согласован между Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном. Мы надеемся, что разумный и выполнимый список требований вскоре будет представлен Катару», — заявил Тиллерсон.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты поддерживают кувейтскую посредническую деятельность, направленную на урегулирование дипломатического кризиса в регионе.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Тиллерсон «озадачен» тем, что государства Персидского залива все еще не предоставили список требований Дохе.

5 июня правительства Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Йемена, Ливии, Мальдив и Маврикия разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Доху обвинили в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива. Через несколько дней о разрыве дипотношений заявили Мавритания и Коморские Острова. Катарская сторона отвергает предъявленные обвинения.