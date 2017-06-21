Махачкала, 21 июня, 2017, 22:00 — ИА Регнум. В Дагестане чиновники во главе с руководителем региона Рамазаном Абдулатиповым 22 июня в центре города будут принимать участие в хоровом пении. Мероприятие инициировал глава республики, и приурочено оно к годовщине начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства Дагестана, в хоре примут участие члены правительства, представители общественных и молодежных организаций, деятели науки, культуры и образования. Петь будет и сам глава республики.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Вечно молодые

Принимать участие в пении сможет любой желающий. Желающим раздадут листовки с текстом патриотических песен. По задумке организаторов, это должно стать доброй традицией для региона.

Ранее в органы исполнительной власти были разосланы письма, в которых администрация главы региона попросила принять участие в хоровом пении. Исполняться будут военные и патриотические песни — «Священная война», «Журавли» и другие. А основной костяк исполнителей составят профессиональные коллективные хоры.

Напомним, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ранее ввел традицию одеваться в национальную форму во время республиканских праздников. В такой форме дагестанские чиновники встречают День Конституции региона, общереспубликанские фестивали культуры и языка и прочие праздники.