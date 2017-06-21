Киев, 21 июня, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом он добился обещания скорого визита в Киев целой делегации высокопоставленных представителей администрации Белого дома, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По информации телеканала, в этом случае Пётр Порошенко обещает подписание неких важных договоров, включая военное сотрудничество.

Кроме того, Порошенко выразил свою горячую благодарность президенту США Дональду Трампу за стремительную встречу в Белом доме и мощную поддержку Украины, искреннюю признательность вице-президенту Пенсу, а также госсекретарю Рексу Тиллерсону, на визит которого в Киев Пётр Порошенко выразил ещё более горячую надежду.

Содержание переговоров Порошенко с Трампом пока остаётся нераскрытым.

Ранее Пётр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News сообщил, что в США он успел не только увидеться с главой Белого дома, но и обсудить перспективы поставок американского газа и угля на Украину.