Великий Новгород, 21 июня, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Новгородское региональное отделение партии «Яблоко» на партийной конференции сегодня, 21 июня, выдвинуло на пост губернатора Новгородской области председателя регионального отделения Анну Черепанова. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, кандидатура Черепановой была поддержана единогласно.

Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород

Также на конференции было принято заявление о недопустимости административного давления на муниципальных депутатов, в котором отмечается, что «муниципальный фильтр установлен для недопущения оппозиционных независимых кандидатов к участию в выборах», при этом барьер для регистрации кандидатов в губернаторы в регионе самый высокий: 10% от численности депутатов и глав муниципальных образований.

В заявлении отмечается, что партия «Яблоко» ведёт открытую и честную кампанию и обратится к каждому депутату за поддержкой выдвижения своего кандидата.

«Нам стало известно об административном вмешательстве правительства Новгородской области в избирательный процесс. Чиновники пытаются централизованно распределить подписи муниципальных депутатов между согласованными властью кандидатами. Мы предостерегаем врио губернатора Андрея Никитина и чиновников правительства Новгородской области от использования административного ресурса на выборах губернатора, заявляем о недопустимости разнарядок, указаний и какого-либо давления на депутатов и глав муниципальных образований», — говорится в заявлении.

Отмечается, что партия «Яблоко» будет проводить мониторинг процесса сбора подписей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня региональное отделение КПРФ на партийной конференции выдвинуло на пост губернатора депутата Новгородской областной думы Ольгу Ефимову. «Единая Россия» выдвинула на выборы победителя праймериз — врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина. От ЛДПР на пост губернатора намерены выдвинуть депутата Государственной думы Антона Морозова. «Справедливая Россия» одобрила кандидатуру депутата думы Великого Новгорода Михаила Панова.

Выборы губернатора Новгородской области состоятся 10 сентября 2017 года, в Единый день голосования.