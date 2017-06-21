Челябинск, 21 июня, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Порядка 20−25% от обратившихся за данными, получают информацию о погибших во время Великой Отечественной войны родственников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель челябинского поискового отряда.

Минобороны России

В Челябинске на пешеходной улице Кировка, возле главпочтамта, поисковый отряд «Ориентир» развернул музей под открытым небом и палатку с офисным оборудованием. С 19 по 22 июня здесь выставлены экспонаты времен Великой Отечественной войны. Также все это время работает пункт по приему заявок на поиск участников войны. Как правило приходят с запросами люди, у которых родственники пропали без вести. они оставляют запрос, через некоторое время им предоставляется пакет документов, которые поисковики обнаруживают в базах Минобороны РФ и в других источниках.

Ведут работу по приему заявок волонтеры, как правило, школьники или студенты, а также их старшие товарищи, участники поискового отряда «Ориентир».

"Начиная с 2013 года, когда начались поиски поднятых нами воинов в Новгородской области по братскому захоронению, мы столкнулись с тем, что на братских захоронениях идет чехарда. Стали пробивать списки захороненных, и выяснилось, что многие вообще не числятся, ни в воинских мемориалах, ни числятся пропавшими без вести, хотя, наоборот, фамилии выбиты на мемориалах. Но родные про это не знают. Это нас заинтересовало и мы стали вести работу, восстанавливать данные», — сообщил заместитель председателя совета поискового отряда «Ориентир» Сергей Кондратцев.

Бывали случаи, говорит поисковик, что находили воинское захоронение погибших на 300 человек, за деревней, как пример. А в 1942 году в этом месте боев не было, так как это была оккупированная территория, это была совершенно с одинаковым названием деревня. Этот случай был разобран, данные определены и переданы в военкомат Новгородской области для внесения изменений.

«После работы «в полях» началась несколько другая работа, поисковая. В первую очередь обращались знакомые, близкие, друзья. Дальше, благодаря созданной министерством обороны базы данных ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа», появилась возможность эффективнее помогать в поиске погибших на войне», — пояснил Сергей Кондратцев.

Поисковая работа востребована, отмечает участник, «бабушки, дедушки — у них же нет интернета, они даже не знают, что есть такая возможность, а внуки либо далеко, либо им все равно».

На текущий момент, по словам Сергея Кондратцева, собрано, от обратившихся челябинцев, порядка 60 заявок на розыск своих близких.

«На поиск данных по запросу уходит порядка трех-четырех месяцев. Поиск может быть и за рубежом. Используется интернет. Заявления от обратившихся забивается в таблицу, а те документы, которые они приносят, это могут быть извещение, письмо с фронта, фотография, — мы все это сканируем и по окончанию оформляется папка с данными на погибшего во время войны», — пояснил Сергей Кондратцев.

Как отметил поисковик, в 2015 году заявок было 360, в 2016 — 400. В 20−25% случаев данные получается найти. Над другими приходится потрудиться побольше, но шанс всегда есть. По полученным данным челябинские поисковики связываются с местными поисковыми отрядами. Часто приходится сталкиваться с перезахоронениями и укрупнениями захоронений, после войны, происходило это примерно в 50−60 годах прошлого века, отметил поисковик. Но и сейчас это происходит.

По словам Сергея Кондратцева, поисковая деятельность осуществляется энтузиастами общественниками, которые ведут ее за свой счет. Иногда поисковики получают гранты. Так, акция «Свеча памяти» — зажжение огней в Челябинске у памятника Героям-танкистам, профинансирована за счет полученного гранта. Были закуплены лампадки, которые зажгли вечером 21 возле памятника Героям-танкистам в форме двух больших цифр — 76. Огонь в них будет гореть до утра 22 июня.

Отметим, в России запущен проект «Судьба солдата» по установлению судеб пропавших без вести во время Великой Отечественной. Инициатором выступило «Поисковое движение России» при содействии общественного движения «Волонтеры Победы». К проекту присоединяются поисковики по всей стране. Но есть и самостоятельно действующие общественные организации, которые по сути реализуют тот же проект по поиску и восстановлению данных, сохранению памяти жертв, погибших в самой смертоносной войне в истории человечества.