Венесуэла: Заявление против Генпрокурора принято Верховным Судом
Мадрид, 21 июня, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Испанская El País, поддерживающая мнение оппозиции, гневно высказывается по этому проводу, называя действия ВС произволом и объясняя причину принятия заявления «антипрезидентской ориентацией генпрокурора».
Издание считает, что «теперь, когда Верховный Суд уже продемонстрировал, что ему ничего не стоит лишить парламентариев их полномочий, а Николас Мадуро в свою очередь показал, кто реально управляет действиями судей», можно прогнозировать увольнение Луисы Ортеги с занимаемого ею поста.
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«Ортега Диас была назначена на занимаемый ныне пост еще в 2007 году и с тех пор казалась послушным инструментом правительства, — характеризует генпрокурора Венесуэлы испанское издание. — Однако несколько недель назад ее мнение относительно уличных протестов в Каракасе впервые разошлось с мнением Мадуро. С тех пор недовольство президента чиновницей возрастало, а объявление ею во всеуслышание о переходе в оппозицию, вызвало немедленную реакцию среди проправительственно настроенной части депутатов парламента».
По данным испанской газеты, оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства», организация, руководящая всеми уличными протестами, уже выступил в защиту Луисы Ортеги, сообщив, что «будет использовать все конституционные средства, чтобы добиться свержения президента Мадуро».
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