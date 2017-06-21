Мадрид, 21 июня, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Испанская El País, поддерживающая мнение оппозиции, гневно высказывается по этому проводу, называя действия ВС произволом и объясняя причину принятия заявления «антипрезидентской ориентацией генпрокурора».

Cancillería del Ecuador Луиса Ортега Диас

Издание считает, что «теперь, когда Верховный Суд уже продемонстрировал, что ему ничего не стоит лишить парламентариев их полномочий, а Николас Мадуро в свою очередь показал, кто реально управляет действиями судей», можно прогнозировать увольнение Луисы Ортеги с занимаемого ею поста.

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«Ортега Диас была назначена на занимаемый ныне пост еще в 2007 году и с тех пор казалась послушным инструментом правительства, — характеризует генпрокурора Венесуэлы испанское издание. — Однако несколько недель назад ее мнение относительно уличных протестов в Каракасе впервые разошлось с мнением Мадуро. С тех пор недовольство президента чиновницей возрастало, а объявление ею во всеуслышание о переходе в оппозицию, вызвало немедленную реакцию среди проправительственно настроенной части депутатов парламента».

По данным испанской газеты, оппозиционный блок «Круглый стол демократического единства», организация, руководящая всеми уличными протестами, уже выступил в защиту Луисы Ортеги, сообщив, что «будет использовать все конституционные средства, чтобы добиться свержения президента Мадуро».

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