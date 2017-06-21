Тбилиси, 21 июня, 2017, 21:26 — ИА Регнум. Бойкот пленарным заседаниям парламента Грузии объявила еще одна оппозиционная партия. После бурного обсуждения проекта изменений в Конституцию Грузии на внеочередном заседании парламента 21 июня соответствующее заявление сделал лидер партии «Европейская Грузия» депутат Давид Бакрадзе.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

«Мы покидаем зал заседаний и даем вам возможность очень мирно, спокойно принять те изменения, которые поддерживает только одна партия в Грузии», — заявил Бакрадзе, после чего все члены партии покинули зал.

По словам лидера «Европейской Грузии», они решили принять участие в этом заседании, так как хотели зафиксировать свою позицию по рассматриваемому парламентом проекту конституционных изменений.

«Когда в парламенте Грузии рассматривается проект Конституции, никаких более важных дебатов, обсуждений и слушаний быть не может, и долг любого члена парламента принять участие в этом обсуждении, зафиксировать свою позицию и донести свое мнение до общества», — пояснил причину участия членов своей партии в сегодняшнем заседании Давид Бакрадзе.

По его заявлению, в конце обсуждения вопроса представители «Европейской Грузии» поняли, что переубедить парламентское большинство с парламентской трибуны им не удается, и перешли к другой форме парламентской борьбы — бойкоту пленарных заседаний.

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«В конце дебатов стало ясно, что большинство сформировало свою позицию, свои принципы, которые, как мы считаем, противоречат воле грузинского народа. Поэтому мы вместе с грузинским народом свою позицию выразили, свои вопросы задали, а теперь нам остается только второй метод парламентской политической борьбы — отказ от участия в парламентском обсуждении. Поэтому мы покидаем зал и даем большинству возможность голосами только одной партии принять те изменения, которые поддерживает только одна партия в Грузии», — подчеркнул Давид Бакрадзе.

Ранее бойкот внеочередным заседаниям парламента, на которые были вынесены проекты изменений в Конституцию Грузии и закона «Об Аджарской автономной республике», объявили «Альянс патриотов Грузии» и «Единое национальное движение».

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