Калуга, 21 июня, 2017, 21:31 — ИА Регнум. Хорошо известная зрителям федеральных каналов скандалами с детьми-попрошайками многодетная семья Власкиных из Калуги отказалась от бесплатных путевок для отдыха в летнем оздоровительном лагере, которые им предоставило калужское городское управление образования. Об этом на заседании комитета по вопросам социального развития городской думы заявила заместитель начальника управления образования Калуги Альбина Боброва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, в 2017 году городские власти решили увеличить продолжительность смен в оздоровительных лагерях с двух до трёх недель. Это вызвало небывалый ажиотаж среди родителей, и поэтому для городского управления образования непонятна столь странная позиция Власкиных, которые пренебрегли бесплатными путевками для своих детей.

«На летний отдых калужских детей и подростков в 2017 году из бюджета города выделено 3 млн 550 тысяч рублей. Эти средства будут израсходованы на приобретение 224 путевок в калужский санаторий «Звездный» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет. 8 млн 137 тысяч рублей предусмотрено на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Всего в период летних школьных каникул на базе 52 подведомственных учреждений организован отдых и оздоровление 3520 детей», — подчеркнула Альбина Боброва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года на всю страну стала известна история многодетной семья Власкиных из Калуги. Во время школьных уроков детей из семьи часто видели слоняющимися по торговым центрам, Центральному рынку и автопарковкам. Выглядящие сытыми дети заявляли, что им нечего есть, в ответ на замечания взрослых грубили, намерено портили автомобили, водители которых отказывались от услуг мойки стекол, а также усиленно выпрашивали милостыню. Между тем, малолетние попрошайки хорошо знают, что защищены законом и умело этим пользуются. Не раз на замечания взрослых они грубили и отвечали: «Я закричу, а вас посадят».