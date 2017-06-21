Тбилиси, 21 июня, 2017, 21:22 — ИА Регнум. По оценке спикера парламента, в ситуации, когда лгут не только представители оппозиции, но и президент и его администрация, достичь консенсуса по проекту Конституции очень сложно.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кохабидзе

Ираклий Кобахидзе вспомнил свое выступление в вечернем эфире телекомпании «Рустави-2», где его основными оппонентами были представитель «Европейской Грузии» Отар Кахидзе и политический секретать президента Пикрия Чихрадзе.

«У меня было выступление в «Рустави-2», и в связи с конституционными изменениями состоялась дискуссия. Там выступали один из чиновников администрации президента и пятеро представителей политических партий. Выступление Отара Кахидзе проходило в режиме острого оппонирования, что характерно для политической этики. Только во время этой дискуссии я насчитал несколько десятков лживых утверждений. Речь идет о чиновнике администрации президента, выступавшем от имени президента. А условиях, когда представители политических партий элементарно лгут, и в такой же форме говорит представитель администрации президента, достичь консенсуса очень сложно», — пояснил Кобахидзе.

На обвинения председателя парламента ответил начальник администрации президента Георгий Абашишвили. Он заявил, что администрацию президента подобные заявления спикера парламента больше не раздражают.

«Знаю, что оскорбительные заявления председателя парламента должны вызывать раздражение, но мы в ответ на эти заявления уже не раздражаемся. Ни президент, и никто другой из команды президента никогда не считали такие заявления раздражающими», — заявил Абашишвили.

По его словам, подобные оскорбительные высказывания спикера парламента не смогут перекрыть ту политическую реальность, в которой находится Грузия и которую администрация президента характеризует как процесс разрушения государственных институтов.

«Реальность в том, что подобные скандальные оскорбления не могут перекрыть той политической реальности, в которой мы находимся, когда происходит разрушение государственных институтов и наносится серьезный урон имиджу страны», — заявил Георгий Абашишвили.