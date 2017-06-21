Вашингтон, 21 июня, 2017, 21:19 — ИА Регнум. По информации данного ресурса, ракета SM-6 Blk IA является модернизированным вариантом ракеты SM-6 Blk I, которую ВМС США планируют принять на вооружение в 2018 году.

Raytheon.com Standard Missile-6 Block IA

Эта ракета — очередная модификация ракеты RIM-174 Standard ERAM, которой военно-морской флот США пользуется с 2013 года.

Сообщается, что осенью 2017 года должны начаться морские испытания ракеты. Одна из главных её особенностей — улучшенная интеграция с системой ПРО «Иджис».

Более детальной информации по новым ракетам пока не опубликовано.

На данный момент известно, что ракета базового образца SM-6 оснащена системой активного наведения и способна поражать воздушные, надводные и наземные цели, включая баллистические ракеты, на расстоянии до 240 км и высотах до 33 км со скоростью свыше 4000 км/ч.