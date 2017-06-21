Псков, 21 июня, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг (партия «Яблоко») внёс на рассмотрение регионального парламента проект поправок в федеральный закон, суть которых — в отмене необходимости сбора подписей муниципальных депутатов и глав местного самоуправления кандидатами от партий, представленных в Государственной думе РФ и региональных парламентах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Как сообщает пресс-служба Псковского «Яблока», Лев Шлосберг предлагает региональному парламенту инициировать внесение законодательной инициативы в Государственную думу РФ.

Отмечается, что по действующему законодательству выдвижение кандидатов на выборах депутатов Государственной думы РФ и законодательных собраний субъектов РФ не требует сбора подписей избирателей, если выдвинувшая кандидатов партия представлена в федеральном или региональном парламенте. Этот принцип Лев Шлосберг предлагает распространить и на выдвижение политическими партиями кандидатов на должность глав регионов.

По мнению депутата, практика сбора подписей депутатов и глав представительных органов муниципальных образований — так называемый «муниципальный фильтр» — показала многочисленные примеры политического манипулирования избранными лицами, что отрицательно влияет и на авторитет выборов, и на состояние институтов местного самоуправления.

«Фактически «муниципальный фильтр» является «административным фильтром», обеспечивает иллюзию конкурентности выборов, препятствует допуску на выборы неугодных для действующих властей конкурентов», — заявил Лев Шлосберг.

По мнению депутата, если от необходимости прохождения муниципального фильтра будут освобождены кандидаты от парламентских партий, эти подписи могут быть с большей вероятностью получены кандидатами от партий, не представленных в парламентах, а также самовыдвиженцами, что повышает их шансы принять участие в выборах.

Напомним, в 2014 году Лев Шлосберг был выдвинут кандидатом на должность губернатора Псковской области, но при прохождении муниципального фильтра собрал 149 подписей депутатов при 157 необходимых, при этом оставшиеся 8 подписей было необходимо получить в пяти разных муниципальных районах, среди депутатов которых уже не было «свободных подписей».

При этом, как отмечают в Псковском «Яблоке», результат Льва Шлосберга с момента возобновления губернаторских выборов и до настоящего времени является самым высоким достижением среди кандидатов от оппозиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с подобной инициативой в январе 2017 года выступала фракция КПРФ в Новгородской областной думе, но новгородские коммунисты ратовали за отмену муниципального фильтра в принципе — для всех партий и участников выборов. Инициатива не нашла поддержки в Новгородской областной думе.

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