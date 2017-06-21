Москва, 22 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. 22 июня в Общественной палате пройдет круглый стол «Противодействие террористической пропаганде». Будет представлена книга члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева таким же названием.

Pixabay.com Стоп терроризм

На мероприятии будут обсуждены особенности современной пропаганды террористической группы ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в анонимных каналах мессенджеров.

Модератором дискуссии выступит первый заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

В работе круглого стола примут участие первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров, член ОП РФ, президент Международной общественной организации «Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.