Санкт-Петербург, 21 июня, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга обязал комитет имущественных отношений (КИО) городской администрации срочно опубликовать заявки от религиозных организаций, которые должны были поступить в Смольный до передачи в их руки Сампсониевского собора, Соборной мечети и еще десятков объектов культового назначения.

Сампсониевский собор

Напомним, процесс передачи городского имущества религиозным организациям продолжается с 2013 года.

Суд признал незаконным бездействие КИО в отношении неопубликования этих заявлений, теперь документы должны быть размещены на официальном сайте комитета в течение семи дней со дня вступления решения в силу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из административных истцов Павел Шапчиц. В суд на КИО также подал и депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По словам Шапчица, представитель КИО ранее на процессе признавала, что по всем объектам, которые были переданы религиозным организациям, в КИО или упраздненный ныне комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) поступали заявления.

«На вопрос суда о том, не собирается ли КИО исправить соответствующее нарушение и опубликовать заявки, представитель КИО категорично ответила отказом, уточнив, что КИО опубликует неопубликованные заявления только на основании решения суда — и никак иначе», — заявил Шапчиц.

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Напомним, обязанность об обнародовании заявок религиозных организаций в течение семи дней с момента их поступления лежит на Смольном согласно Федеральному закону 327-ФЗ. При этом Соборная мечеть уже отошла в безвозмездное пользование на 49 лет Региональному объединению мусульман Санкт-Петербурга, а РПЦ получила Сампсониевский собор в безвозмездное пользование на 100 лет. РПЦ уже переданы Собор Святой великомученицы Екатерины в Пушкине, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на 5-й Советской улице и особняк Криличевской с прилегающим к нему участком парка по адресу 1-я Березовая аллея, 16−18, А. Ни по одному из них КИО не опубликовал никакой документации.

Напомним, Комитет имущественных отношений Смольного издал распоряжение от 30 декабря 2016 года, согласно которому музей «Исаакиевский собор» в течение 24 месяцев должен заключить с РПЦ договор о передаче музейных коллекций и выполнить ряд других мероприятий. Попытки противников передачи Исаакия в руки РПЦ оспорить это распоряжение в нескольких районных и городском суде не увенчались успехом.

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2 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви. Ранее подготовка Смольного к передаче собора, вызвала массовые протесты в городе и несколько судебных исков, которые, однако, не были приняты судами к рассмотрению.