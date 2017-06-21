Лондон, 21 июня, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Представители британской автомобильной промышленности изложили список требований в отношении Brexit к правительству премьер-министра Терезы Мэй. Они утверждают, что возвращение к правилам Всемирной торговой организации может навсегда разрушить автомобильный сектор для страны. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В Обществе автопроизводителей и трейдеров заявили, что Великобритании необходимо сохранить право утверждать транспортные средства для использования в Европейском Союзе, поддерживать права на получение паспортов для автомобильных финансовых фирм, а также иметь доступ к торговым сделкам ЕС с такими странами как Япония.

В автомобильной индустрии Великобритании, которая находится на пути к достижению рекордного объема производства к концу десятилетия, обеспокоены тем, что тарифы и потеря доступа к самому большому экспортному рынку могут нанести ущерб инвестициям и в конечном итоге загубить отрасль.

Британские автопроизводители призывали политиков сохранить беспошлинную торговлю с Евросоюзом ещё летом 2016 года. Введение пошлин может серьёзно повлиять на продажах и производстве автомобилей в Великобритании, что, соответственно, скажется и на всей экономике страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход страны из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против. Правительство страны согласилось с волеизъявлением народа и начало процесс размежевания, переговоры по которому начались 19 июня.

Основной вопрос, волнующий истеблишмент Соединенного Королевства заключается в том, на каких условиях начать размежевания. Сторонники «жесткого» Brexit говорят о полном разрыве с ЕС, противники такого подхода стремятся сохранить доступ страны к рынкам ЕС.

В Великобритании находятся заводы таких японских производителей Nissan, Toyota, Honda, бренда Vauxhall (марка Opel, который перешла французскому концерну PSA Group), три завода американского Ford. Индийская компания Tata Motors является владельцем крупнейшими по производству британским марками Jaguar и Land Rover. Британские марки Mini и Rolls-Royce входят в BMW, а Bentley — в концерн Volkswagen Group.