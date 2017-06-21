Симферополь, 21 июня, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Странные жалобы киевских руководителей, пришедших к власти путём государственного переворота, по поводу строительства Керченского моста, говорят о том, что они фактически признали Крым российским регионом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук, комментируя новые претензии из Украины.

Kerch-most.ru Строительство моста через Керченский пролив

«Поведение киевских чиновников выглядит странно. Странно, с точки зрения отношения украинской власти к проблеме Крыма и политической психологии. Ведь если члены правительства заявляют, что Украина «несёт убытки» из-за строительства Керченского моста, если те же чиновники жалуются в профильные контролирующие инстанции, если говорят о «незаконном строительстве», это фактически означает, что власть в Киеве считает Крым российским», — полагает эксперт.

По его мнению, подобное поведение напоминает обычные, естественные претензии одного государства к другому, с традиционными апелляциями в международный арбитраж.

«Когда Крым ваш — вы по определению не опускаетесь до хозяйственных проблем экономики, это просто нелепо. Вы ставите только один вопрос: о немедленном возврате вашего имущества», — резюмировал политолог, заключив, что эта ситуация должна придать России сил.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, украинские чиновники заявили о своём намерении пожаловаться на Россию в Международную морскую организацию о том, что российские проект по строительству транспортного перехода в Крым «может нанести значительный ущерб не только безопасности судоходства, но и национальной безопасности Украины в целом».