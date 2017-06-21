Нью-Йорк, США, 21 июня, 2017, 21:02 — ИА Регнум. В ООН прогнозируют увеличение населения планеты с текущих 7,6 млрд человек до 9,8 млрд к 2050 году, а к 2100 году численность населения достигнет 11,2 млрд, 21 июня сообщает Associated Press.

Лица Нигерии

В докладе демографического отдела при Департаменте ООН по экономическим и социальным вопросам указано, что ежегодно население планеты Земля увеличивается на 83 млн человек.

Согласно новому прогнозу ООН, численность населения Индии, как ожидается, превзойдет численность населения Китая примерно к 2024 году. Сейчас в Индии проживают 1,3 млрд человек, а в Китае — 1,4 млрд.

Среди 10 крупнейших по численности населения стран мира самый быстрый рост населения зарегистрирован в Нигерии.

Напомним, в настоящий момент Нигерия находится на седьмой строчке в списке 10 крупнейших стран мира по численности населения. Примерно к 2050 году Нигерия займет третью строчку, обогнав США.