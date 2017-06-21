Прага, 21 июня, 2017, 20:50 — ИА Регнум. 21 июня был разыгран товарищеский матч между командами «Зенит» и «ЦСКА София». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «армейцев».

Футбол

На 16-й минуте матча молодой российский форвард «Атлантаса» Андрей Панюков открыл счет — 1:0.

В конце тайма бразильский форвард Фернандо Каранга сравнял счет — 1:1.

На экваторе второго тайма эквадорский нападающий Кевин Меркадо вывел свою команду вперед — 1:2.

Статистика матча («Зенит"/"ЦСКА София»)

Удары 8/12

Удары в створ 4/6

Составы на матч:

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Кришито, Шатов, Гарсия, Кокорин, Молло, Маурисио, Панюков, Эрнани.

«ЦСКА София»: Китанов, Недялков, Чорбаджийски, Манолев, Бодуров, Симау, Меркадо, Каранга, Малинов, Энрике, Десподов.

Голы: Панюков 16 — 1:0, Каранга 45 — 1:1, Меркадо 63 — 1:2.