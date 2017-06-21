Варшава, 21 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. 21 июня на стадионе «Городской стадион Тыхы» был разыгран матч 2-го тура Чемпионата Европы U21 между сборными Чехии и Италии. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу чехов.

Футбол

На 24-й минуте опорный полузащитник «Яблонеца» Михаил Травник открыл счет после ассиста Патрика Шика — 1:0.

На 70-й минуте вингер «Сассуоло» Доменико Берарди сравнял счет, добив мяч головой в пустые ворота — 1:1.

Через 9 минут хавбэк «Словако» Марек Хавлик вновь вывел Чехию вперед мощным ударом из-за пределов штрафной — 2:1.

На 85-й минуте центральный защитник Михаил Люфтнер забил третий мяч чехов — 3:1.

Статистика матча («Чехия"/"Италия»)

Удары 7/13

Удары в створ 4/7

Владение 41%/59%

Фолы 25/9

На данный момент Чехия идет на 2-м месте с 3-мя очками. Италия опустилась на 3-ю строчку с 3-мя очками.

Составы на матч:

«Чехия»: Зима, Шимич, Люфтнер, Гавель, Хольцер, Соучек, Травник, Янкто, Губинек, Гашек, Шик.

«Италия»: Доннарумма, Калабрия, Ругани, Конти, Феррари, Катальди, Пеллегрини, Грасси, Берарди, Бернандески, Петанья.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.

Предупреждения: Губинек — 18, Берарди — 29, Катальди — 34, Конти — 74, Хавлик — 77, Черри — 88.

Голы: Травник 24 — 1:0, Берарди 70 — 1:1, Хавлик 79 — 2:1, Люфтнер 85 — 3:1.