Чехия U21 одержала победу над Италией U21 и поднялась на 2-ю строчку
Варшава, 21 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. 21 июня на стадионе «Городской стадион Тыхы» был разыгран матч 2-го тура Чемпионата Европы U21 между сборными Чехии и Италии. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу чехов.
На 24-й минуте опорный полузащитник «Яблонеца» Михаил Травник открыл счет после ассиста Патрика Шика — 1:0.
На 70-й минуте вингер «Сассуоло» Доменико Берарди сравнял счет, добив мяч головой в пустые ворота — 1:1.
Через 9 минут хавбэк «Словако» Марек Хавлик вновь вывел Чехию вперед мощным ударом из-за пределов штрафной — 2:1.
На 85-й минуте центральный защитник Михаил Люфтнер забил третий мяч чехов — 3:1.
Статистика матча («Чехия"/"Италия»)
Удары 7/13
Удары в створ 4/7
Владение 41%/59%
Фолы 25/9
На данный момент Чехия идет на 2-м месте с 3-мя очками. Италия опустилась на 3-ю строчку с 3-мя очками.
Составы на матч:
«Чехия»: Зима, Шимич, Люфтнер, Гавель, Хольцер, Соучек, Травник, Янкто, Губинек, Гашек, Шик.
«Италия»: Доннарумма, Калабрия, Ругани, Конти, Феррари, Катальди, Пеллегрини, Грасси, Берарди, Бернандески, Петанья.
Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.
Предупреждения: Губинек — 18, Берарди — 29, Катальди — 34, Конти — 74, Хавлик — 77, Черри — 88.
Голы: Травник 24 — 1:0, Берарди 70 — 1:1, Хавлик 79 — 2:1, Люфтнер 85 — 3:1.