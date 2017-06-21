Москва, 21 июня, 2017, 20:38 — ИА Регнум. В начале июня Памфилова дала интервью одной из российских радиостанций, в ходе которого ведущие пригласили ее на «Нашествие» и предложили провести выборы президента фестиваля. Глава ЦИК приняла это приглашение и обещала помочь в организации голосования.

Логотип фестиваля «Нашествие»

На сайте фестиваля в среду был опубликован порядок проведения этих выборов. Они будут проводиться в три этапа.

С 21 по 25 июня все желающие могут выдвинуть кандидатуру любого музыканта из числа выступающих на «Нашествии» через специальную форму на сайте радиостанции.

С 26 июня по 2 июля будет проводиться предварительный отбор (праймериз), во время которого можно будет проголосовать за понравившегося кандидата.

По итогам предварительного голосования будут отобраны 10 кандидатов в президенты «Нашествия», набравшие наибольшее количество голосов. Непосредственно выборы будут проводиться на поле фестиваля в специальном шатре для голосования.