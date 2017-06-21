Воронеж, 21 июня, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Стена аварийного дома на улице Брусилова в Воронеже обрушилась практически на проезжую часть. Обрушение произошло 21 июня, а видео обрушения выложили в сеть очевидцы.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом в Воронеже

На видео, снятом проезжающим мимо водителем, видно, как обломки стены отлетают на дорогу, вверх поднимаются клубы пыли.

Как сообщила «Комсомольская правда», обрушение произошло в момент сноса здания. При этом на кадрах видно, что дома, планируемые к сносу, обнесены забором. При инциденте никто не пострадал.

Это второй подобный инцидент за последние три месяца: в конце марта при сносе аварийного дома обломки стены отлетели на соседний бизнес-центр. В офисах кое-где были побиты стекла, был поврежден фасад. Тогда также обошлось без пострадавших.

Добавим, что работы по сносу расселенных домов на Брусилова, Ленинградской и пер. Гвардейскому начались в июне. До этого аварийные здания, бывшие жильцы которых давно разъехались по новым квартирам, стояли пустыми. Постепенно их облюбовали бомжи, дома и территория рядом с ними постепенно начали превращаться в свалку, что вызывало жалобы жителей соседних домов. Только с марта этого года в аварийных расселенных домах в Воронеже произошло около десятка пожаров.