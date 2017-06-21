Москва, 21 июня, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с классными руководителями выпускных классов. Глава государства обсудил с педагогами особенности воспитательной работы и образовательного процесса среди старшеклассников.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с учителями – наставниками выпускных классов

«Получить знания — это не просто, но это все-таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к Родине — это абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни, и окружающие его люди получали бы удовольствие от общения с ним», — цитирует ТАСС слова главы государства. Он добавил, что именно воспитанием в том числе занимаются школьные педагоги.

Путин поздравил всех участников встречи, их воспитанников и близких выпускников с Днем выпускника. Он отметил, что каждый человек хорошо помнит свой выпускной, потому что за этим событием стоит долгий и кропотливый труд.

Президент предложил обсудить на сегодняшней встрече проблемы сферы образования, а также предложения педагогов для того, чтобы настроить всю систему на более эффективную работу.

Кроме того, президент России считает, что в школу необходимо вернуть трудовое воспитание, но это должен быть творческий труд.

«Я с вами согласен, — заявил он, комментируя соответствующую инициативу на встрече с педагогами, — Но это не должно быть эксплуатацией».

«Труд плодотворно действует на любого человека», — заявил он, напомнив, что есть теория о том, что именно труд сделал из обезьяны человека.

«Но полы мыть должны люди, которые за это деньги получают, — добавил глава государства, — Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду».

Президент подчеркнул, что никакой эксплуатации детей при этом быть не должно. Владимир Путин рассказал также, что сам в юности в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.