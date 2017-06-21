Москва, 21 июня, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Первые результаты реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды продемонстрировали большой интерес жителей к обустройству своих дворов, а местные власти наконец стали прислушиваться к мнению людей. Но в ОНФ обращают внимание на то, что регионы допускают типичные ошибки при реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это, в первую очередь, чрезмерные требования, ограничивающие попадание дворов и территорий в программы по благоустройству, а также недостаточный учет мнения граждан. Народный фронт обратится в Правительство РФ с просьбой учесть все выявленные недостатки в рамках реализации проекта и принять меры по их корректировке. Об этом заявили эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта в ходе пресс-конференции, прошедшей в среду, 21 июня, в Москве.

ИА REGNUM Весенний субботник

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта Павел Жбанов подчеркнул, что граждане проявили высокую заинтересованность к проекту. При содействии экспертов ОНФ с февраля 2017 г. жители подали заявки на благоустройство около 2,3 тыс. территорий, из них 2 тыс. дворов и 336 общественных территории. Это составило более 10% от дворов и общественных территорий, которые на данный момент попали в программу по благоустройству на 2017 г. Кроме того, активисты ОНФ провели разъяснения по программе для жителей, которые представляют более 4 тыс. дворов. Эксперты Центра ОНФ также разработали и издали методические рекомендации по реализации программы благоустройства и провели 26 федеральных и 4,5 тыс. региональных мероприятия, а это встречи с жителями и обучающие вебинары. Координаторы и активисты Центра вошли в составы 83 межведомственных комиссий (МВК) и 1,1 тыс. муниципальных общественных комиссий (МОК).

Мониторинг, проведенный экспертами Центра в июне этого года, выявил позитивные практики в проведении программы по благоустройству. Опрос жителей показал, что большинство регионов одобрили предложенные властями образцы элементов благоустройства (скамейки, фонари, урны и т.д.), недовольными остались лишь несколько муниципалитетов из менее чем 10% субъектов. В качестве положительных моментов эксперты ОНФ также отмечают, что в регионах были разработаны критерии, которые позволяют понять, какой дом или двор больше всего нуждается в благоустройстве: в 481 муниципалитете из 49 субъектов в качестве критерия выбрали степень благоустройства или технического состояния дворовой территории; в 153 муниципалитетах из 34 субъектов России установили в качестве критерия число проживающих, количество квартир в доме или домов во дворе; в 228 муниципалитетах из 42 субъектов РФ был установлен критерий «наличие проведенного ранее капитального ремонта многоквартирного дома».

Тем не менее, эксперты ОНФ подчеркивают, что регионы при реализации проекта допускают типичные ошибки. Как отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Народного фронта, член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина, власти на местах не всегда слышат людей и не учитывают их мнения. Например, в некоторых регионах власти формально подошли к критериям, которые учитываются при вхождении дворов в программу по благоустройству. Ограничивают попадание в программу чрезмерно короткие сроки приема заявок на включение в муниципальную программу по формированию современной городской среды. Так, в 53 субъектах такой срок составил менее 30 дней, а в 25 субъектах РФ — менее 10 дней. Из-за этого многие просто не успевают попасть в программы. В 41 регионе от людей требуют сметную документацию, что тем не менее не гарантирует попадания дворов в программу. Жители 55 регионов недовольны тем, что не могут самостоятельно выбрать, какие работы нужно проводить в рамках благоустройства, а вынуждены довольствоваться предпочтениями муниципалитетов.

Эксперты ОНФ также отмечают слабый учет мнения людей при реализации программ по благоустройству. В ряде регионов не проводятся заседания общественных комиссий или же на них не приглашаются общественники. Так, в 12 субъектах РФ не было организовано ни одного заседания межведомственной комиссии (МВК); а в 10 субъектах ни одного заседания общественной комиссии (МОК). Но даже если общественники входят в состав комиссий, то их мнение зачастую ничего не решает, поскольку, как правило, их число не превышает 10%.

По мнению экспертов Центра, данные проблемы являются следствием формального подхода органов власти к созданию механизма учета мнения граждан, что может привести к тиражированию негативной практики при дальнейшей реализации приоритетного проекта на 2018−2022 гг. в регионах.

«Муниципальные власти пока не научились рассматривать гражданина как заказчика благоустройства, — отметил Павел Жбанов. — Такой подход не позволяет решить главную задачу — навести порядок в городе с учетом мнения граждан. Мы об этом говорим, чтобы, войдя в большую пятилетнюю программу благоустройства на 2018−2022 гг., которая должна быть утверждена в декабре текущего года для всех муниципалитетов, у нас не было бы этих негативных явлений. Именно формальность подхода, непринятие во внимание мнения граждан несет большое число рисков, которые могут привести к снижению доверия людей к приоритетному проекту».

Народный фронт обратится в правительство РФ с просьбой учесть все выявленные недостатки в рамках реализации программы и принять меры по их корректировке.

Координатор Центра, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина напомнила, что из федерального бюджета на программы благоустройства дворовых территорий и создание комфортной городской среды на 2017 г. выделено 25,1 млрд руб. При этом, президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин в послании Федеральному Собранию подчеркнул, что принципиально важно, чтобы сами жители принимали решение о том, как тратить выделенные средства и какие проекты благоустройства реализовывать в первую очередь. По итогам послания глава государства поручил правительству до 15 мая 2017 г. внести в российское законодательство изменения, которые создадут механизм учета мнения граждан при реализации мероприятий по благоустройству. Активно подключиться к этой работе президент России попросил активистов Народного фронта.

В конце 2016 года Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», основная цель которого — повысить качество и комфорт городской среды на территории России. В рамках исполнения поручения президента в ОНФ начал работу Центр мониторинга благоустройства городской среды, задачей которого стало привлечение граждан к процессу обустройства своих дворов и общественных территорий и формирование у людей чувства ответственности к месту своего проживания.