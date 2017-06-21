Донецк, 21 июня, 2017, 19:59 — ИА Регнум. На Донбассе не стихают позиционные бои с применением тяжелой артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов, танков, БМП и стрелкового вооружения. Луганское направление остается самой «горячей точкой». Об этом сегодня, 21 июня, сообщают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

7th Army Training Command ВСУ

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР заявил, чтоза прошедшие сутки ВС Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня:

«На Донецком направлении по районам 12 населенных пунктов противник выпустил два артиллерийских снаряда калибра 122 мм, 20 танковых снарядов, 57 мин калибра 82 мм и 28 мин калибра 120 мм. На Мариупольском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил девять мин калибра 120 мм и 10 мин калибра 82 мм. На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил семь мин калибра 82 мм. В результате обстрелов со стороны противника тяжелое ранение получил военнослужащий ВС ДНР. Вчера киевские силовики в очередной раз совершили преступление против мирных граждан Донбасса. В н.п. Ясиноватая Литвиненко Эмма Григорьевна 1936 г.р. получила ранения в результате обстрелов ВСУ. Сегодня ночью мирная жительница скончалась, медицинские работники несколько часов боролись за жизнь женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все данные о нарушениях Минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК».

Басурин рассказал, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств ВСУ вдоль линии соприкосновения в Донбассе: «Так, в районе населенного пункта Новолуганское, 3 км до линии соприкосновения, отмечено местонахождение четырех минометов калибра 120 мм и четырех минометов калибра 82 мм. В район шахты «Южная» и «Северная» отмечено прибытие шести единиц Д-30 и четырех танков 25 отдельной пехотной бригады».

В НМ ДНР проинформировали, что 20 июня в районе 11:00, в отношении представителей ОБСЕ недалеко от Ясиноватского железнодорожного вокзала, произошла «провокация» с участием лиц в военной форме и с оружием. После проведения оперативно-розыскных мероприятий и введенного плана «перехват», силовикам ДНР удалось выйти на след правонарушителей с последующим их задержанием.

«В настоящее время с задержанными проводится разбирательство. Важно отметить, что данные люди, совершившие правонарушение, не имеют отношения к силовым структурам ДНР. Задержанные раскаиваются в содеянном. Предварительно установлено, мотивом их действий было совершение провокации накануне встречи в Минске, для того, чтобы украинская сторона в ходе переговоров могла обвинить власти республики в агрессии против международных наблюдателей. А также противником был использован фактор присутствия в республике заместителя главы ОБСЕ в Украине Александра Хуга, который находится в ДНР с рабочим визитом. Все признаки и имеющаяся на данный момент информация говорят о том, что вчерашняя провокация против ОБСЕ была организована украинскими спецслужбами, при непосредственном участии СБУ», — считает Басурин.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, чтоза минувшие сутки киевские силовики шесть раз нарушили «режим тишины», выпустив по позициям ЛНР до 170 боеприпасов:

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Калиново, Калиновка, Обозное, Сокольники и Желобок. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометы, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 169 снарядов, мин и гранат… Мы придерживаемся «режима тишины» и соблюдаем Минские договоренности. Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими бандитами территории».

При этом Марочко обвинил наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в том, что они намеренно не указали направление, с которого велся обстрел Счастья (под контролем ВСУ) 15 июня. Ранее он обвинил украинские войска в артобстреле города. Марочко сообщил, что по населенному пункту велся огонь с украинских позиций, которые расположены на окраине Старого Айдара.

«Напомню, что в своем отчете Специальная мониторинговая миссия целенаправленно не указала направление обстрела города Счастье, поскольку обстрел явно велся с украинской стороны, и увидеть это можно было невооруженным взглядом. По хвостовику от мины, застрявшему в асфальте, можно определить направление обстрела. Наблюдатели ОБСЕ об этом знают. Хотелось бы обратится к представителям СММ ОБСЕ, чтобы они не оставляли информацию об обстрелах позиций Народной милиции и подконтрольных киевским силовикам населенных пунктов без внимания. Агрессивные намерения противника подтверждает факт обнаружения в 1,5 км южнее населенного пункта Старый Айдар в зоне ответственности 14-й бригады ВСУ огневой позиции 82-миллиметрового миномета, который практически ежедневно ведет провокационные обстрелы наших позиций. А также из этого района обстреливается и г. Счастье», — считает Марочко.

При этом заместитель командира мотострелковой роты Народной милиции ЛНР Виктор Дедов сообщил, что 20 июня украинские войска активизировали артиллерийские обстрелы блокпоста ЛНР у города Счастье: «Уже неделю активно обстреливают, а за последние четыре дня — более 80 снарядов. Раньше 82-ми били в основном, а сейчас начало прилетать и посолиднее, в основном, артснаряды 152 мм. Бьют вразброс, обстреливая все прилегающие к нашим позициям поля. Бьют из района прилегающих к Счастью водоемов, а также из Старого Айдара и с блокпоста, расположенного за городом».

В свою очередь, спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенкозаявил, что 20 июня в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один получил ранения. Тем не менее, ситуация на Донбассе «остается напряженной», поскольку войска ДНР и ЛНР «продолжают применять тяжелое вооружение, в том числе артиллерию калибров 122 и 152 мм». «На Луганском направлении «горячей точкой» было Крымское», — сказал Лысенко. Там в течение вечера ВС ЛНР совершили два обстрела из артиллерии калибра 152 мм, а также один минометный обстрел средней мощности, во время которого по позициям украинских военных выпустили почти 30 мин. Еще один раз войска ЛНР открыли огонь из минометов по Новозвановке.

Лысенко отметил, что на Мариупольском направлении большинство эпизодов нарушения режима тишины состоялась на участке фронта Павлополь — Широкино. ВС ДНР выпустили девять артиллерийских снарядов калибра 122 мм по позициям ВСУ в Талаковке. При этом под минометный огонь попали украинские позиции в Марьинке и Гнутово. «На Донецком направлении вчера (20 июня — прим. ред.) количество обстрелов со стороны врага существенно уменьшилось», — уточнил Лысенко. В частности, в Авдеевке позиции ВСУ накрыло минометным огнем (прилетело до 30 мин).

В то же время 21 июня пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в социальной сети Facebook написала, что ТКГ поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня: «Трехсторонняя контактная группа поддержала обращения местных советов о начале т.н. хлебного перемирия — соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня 2017 года и далее».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Несмотря на достигнутые соглашения, противоборствующие стороны продолжают вести боевые действия. Таким образом, стороны конфликта так и не выполнили первый пункт Минских соглашений (Минск-2): 1. Об установлении «всеобъемлющего прекращения огня» и «его строгое выполнение, начиная с 00:00 (киевское время) 15 февраля 2015 года». До этого противоборствующие стороны также неоднократно устанавливали режим прекращения огня.