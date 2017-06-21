Москва, 21 июня, 2017, 19:55 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий порядок парковки транспортных средств инвалидов, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«Закон будет распространяться на всей территории РФ», — отметил депутат Госдумы Владимир Крупенников («Единая Россия»). «Знак позволит парковаться бесплатно на всей территории РФ», — указал он.

Согласно поправкам, автомобили инвалидов, а также транспортные средства, перевозящие инвалидов I и II группы и детей-инвалидов занимают места для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно, при этом на указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид».

Предполагается, что Порядок выдачи знака должен быть определен правительством РФ.

При разработке Порядка целесообразно рассмотреть возможность выдачи именного знака инвалиду или ребенку-инвалиду и при этом выдавать этот знак в ГИБДД или в бюро МСЭ при заполнении индивидуальной программы реабилитации, отмечают депутаты. Также для удобства пользования (когда, например, сопровождающий или родитель ребенка-инвалида едет на автомобиле по своим делам) можно сделать этот знак съемным, отмечает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Отметим, что сейчас предусмотрено право инвалидов бесплатно пользоваться местами для парковки специальных автотранспортных средств.

Нарушение требований парковки предусматривает наложение административного штрафа на водителя в размере 5 тыс. рублей за незаконную установку на автомобиле опознавательного знака «инвалид».

Конфликтные ситуации возникали, в частности, в связи с тем, что в салоне автомобиля находился только сопровождающий или родитель ребенка-инвалида и это принималось сотрудниками ГИБДД как незаконная установка опознавательного знака «инвалид», причем такие ситуации возникали и в тех случаях, когда сопровождающий ожидал на парковке инвалида, находящегося в данный момент в поликлинике или реабилитационном центре, указали авторы инициативы.