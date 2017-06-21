Нью-Йорк, США, 21 июня, 2017, 20:02 — ИА Регнум. Главой контртеррористического управления ООН стал представитель России Владимир Воронков, сообщает RT.

Rusmission.org Владимир Воронков

Назначение на эту должность произвёл Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттерреш. Глава контртеррористического управления станет заместителем Генсека ООН.

Ранее Владимир Воронков занимал должность постоянного представителя России при международных организациях в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля 2017 года Генсек ООН Антониу Гутерреш выступил с предложением создать в составе международной организации отдельного управления по вопросам противодействия терроризму. Позже Генеральная Ассамблея ООН приняла постановление о создании такого управления.

По словам генерального секретаря ООН, целью создания такого управления является повышение эффективности. Однако при этом речь не идет об изменении существующих мандатов в области контртеррористической деятельности.