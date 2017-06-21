Москва, 21 июня, 2017, 19:27 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ) уточнила, что предложение о создании национального алиментного фонда направлено в Минтруд, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

«Вчера был круглый стол по алиментным обязательствам, где мы рассматривали вопрос в целом. И я эту идею создания фонда алиментного озвучила и говорила: отправили в министерство труда в связи с принятием указа нашего президента о десятилетии детства», — заявила Плетнева, подчеркнув, что одно из предложений — целесообразность создания этого фонда.

«Перепутали СМИ, сказали, что направлено в ваш комитет», — отметила глава комитета, отвечая на вопрос главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова (ЛДПР).

Ранее Плетнева (КПРФ) настаивала на создании государственного алиментного фонда.

«Мы бы хотели, чтобы был создан все-таки государственный алиментный фонд. Если бы он был создан, было бы очень хорошо, тогда бы государство быстрее разыскивало алиментщиков», — заявила Плетнева в ходе круглого стола в Госдуме, указав на то, что предложение направлено в комитет Госдумы по труду.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается возложить на организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, обязанность по индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, не только в случаях получения исполнительного документа непосредственно от взыскателя, но и в случаях получения исполнительного документа или его копии от судебного пристава-исполнителя.

Основанием для возбуждения исполнительного производства о взыскании образовавшейся суммы задолженности по алиментам будет являться постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментным обязательствам, а также закрепляется установленный в Семейном кодексе РФ случай, прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия, когда исполнительное производство прекращается судебным приставом-исполнителем.