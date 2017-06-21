Калининград, 21 июня, 2017, 19:24 — ИА Регнум. Истребители ВВС НАТО вновь сопроводили самолёт министра обороны России Сергея Шойгу, летевший из Калининграда над нейтральной акваторией Балтики, сообщает 21 июня агентство RT.

U.S. Department of Defense Истребитель F-16

По информации агентства, боевые самолёты НАТО больше не предпринимали попыток сближения.

Напомним, когда самолёт российского министра обороны 21 июня следовал в Калининградскую область, один из истребителей НАТО попытался к нему приблизиться на максимально короткую дистанцию.

Российский истребитель Су-27 из состава воздушного эскорта пресёк попытку натовского пилота, заняв пространство между ним и самолётом министра. Российский истребитель накренился и показал свои ракеты, после чего самолёт НАТО отошел на дальнюю дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне Франц Клинцевич охарактеризовал эту ситуацию как совершенно беспрецедентную.