Тегеран, 21 июня, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Иран вместе с другими членами ОПЕК, а также странами, не входящими в картель, ведет переговоры по поводу возможного продления сделки о сокращении объемов добычи нефти и после марта 2018 года. Хотя сегодня для ОПЕК настало трудное время для того, чтобы найти консенсус. Об этом министр нефти Ирана Намдар Зангане заявил сегодня, 21 июня, в эфире государственного радио.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нефтедобытчики пытаются укрепить рынок после глобального перенасыщения нефтью, что привело на этой неделе к падению цен ниже отметки в $50 за баррель. Дело в том, что объем нефтедобычи в США сегодня достигает 900 тыс. баррелей в сутки. По словам иранского министр, увеличения добычи черного золота в США превышает сокращения, которые осуществляют ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, отмечает агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос о том, может ли сделка «ОПЕК плюс» действовать и после марта 2018 года, Зангане сказал, что в настоящее время стороны ведут консультации со странами ОПЕК, чтобы проработать это решение

«Процесс принятия решение будет означать для ОПЕК, что картель настроен на дальнейшие сокращения», — подчеркнул министр, добавив, что достижение консенсуса по этому поводу будет «сложным».

Напомним, что 25 мая, в Вене состоялось очередное заседание стран ОПЕК и не ОПЕК. Нефтедобытчики решили пролонгировать сделку еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года. До этого, в конце 2016 года, картель и еще 11 нефтедобывающих стран, включая Россию, приняли историческое решение, заключив соглашение об уменьшении объемов добычи нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. Отмечалось, что Египет и Туркменистан могут присоединиться к сделке. Они присутствовали на встрече, однако в итоге к договоренностям не присоединились.

Главными инициаторами сделки являются Россия и Саудовская Аравия. После пролонгации соглашения президент РФ Владимир Путин даже поблагодарил Эр-Рияд за совместные действия по стабилизации нефтегазового рынка.

Россия, согласно договоренностям, должна сократить добычу в течение первого полугодия 2017 года почти на 300 тыс. баррелей в сутки. По отношению к октябрю, взятому за базовый уровень в соглашении о сокращении добычи, в апреле Саудовская Аравия снизила добычу на 679 тыс. баррелей (квота 458 тыс.), а Россия — на 165 тыс. С начала года нефтедобыча в РФ превышала саудовскую. Так, в апреле, согласно данным Joint Organization Data Initiative (JODI), соотношение составило 10,34 млн баррелей в сутки против 9,95 млн баррелей.

Хотя на протяжении почти всего прошлого года Россия уступала по этому показателю Саудовской Аравии, не считая первых двух месяцев. Ситуация изменилась в январе этого года. Тогда саудовская добыча составляла ниже уровня 10 млн баррелей в результате выполнения соглашения «ОПЕК плюс».