Москва, 21 июня, 2017, 19:14 — ИА Регнум. В фильме американского режиссера Оливера Стоуна «Путин» были довольно сложные, но при этом не очень интересные вопросы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко (КПРФ).

Постер фильма Оливера Стоуна «Путин» (фрагмент)

«Мне показалось, что Владимир Владимировичу (Путину) было сложно отвечать на вопросы, он был напряжен», — отметил Бортко.

При этом, вопросы, которые задавались президенту РФ были сложными, полагает парламентарий.

«С другой стороны, как ни странно, создалось впечатление, что президенту было не очень интересно отвечать на эти вопросы, как ни странно», — заявил Бортко.

Режиссер признается, что ожидал, что беседа с президентом РФ будет интереснее.

«Вопросы могли бы быть интереснее, тогда и ответы были бы интересные», — пояснил Бортко.

Между тем, режиссер пока посмотрел только первую серию фильма. По его словам, он планирует досмотреть картину в ближайшее время.

Читайте также: Говорухин: Фильм Стоуна о Путине — достойная картина

Всего в документальном фильме американского режиссера четыре серии. Они соответствуют четырем беседам Оливера Стоуна и Владимира Путина, которые проходили в течение двух лет.