Кишинёв, 21 июня, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Районный суд столицы Молдавии Кишинева приговорил мэра Оргеева, бизнесмена Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы по делу о мошенническом выводе 1 млрд евро из трех молдавских банков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поскольку решение суда первой инстанции может быть обжаловано, Шор не был арестован и до вынесения окончательного приговора он отпущен под судебный контроль.

Scandaly.ru Свадьба Жасмин и Илана Шора

И прокуратура, и защита намерены опротестовать решение суда. Адвокаты настаивают на признании Шора невиновным с учетом того, что его показания позволили привлечь к ответственности и осудить экс-премьера Владимира Филата и бизнесмена Вячеслава Платона.

Прокуратура, требовавшая приговорить Шора к 19 годам тюрьмы, считает приговор излишне мягким.

Илан Шор является супругом российской певицы Жасмин. Следствие в отношении него продолжается с весны 2015 года.