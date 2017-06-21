Ярославль, 21 июня, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Ярославские сельские гостевые дома войдут в Международной агротуристической федерации «Крестьянское гостеприимство». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департамент туризма Ярославской области.

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Федерация «Крестьянское гостеприимство» («AccueilPaysan») основана в 1987 году во Франции с целью сближения города и деревни. Сегодня в составе федерации 51 ассоциативных члена и 1500 индивидуальных членов из 31 страны.

Потенциальные участники проекта проходят отбор, подтверждая определенный уровень услуг. Информация о гостевых домах, вошедших в ассоциацию, отображается на сайте международной агротуристической федерации «Крестьянское гостеприимство».

Таким образом, члены ассоциации получают канал продвижения своих услуг на международном туристическом рынке под единым брендом, а турист информацию о сельских домах, соответствующих европейским стандартам качества услуг. Ярославская область станет вторым регионом в Российской федерации, которая вступит в членство федерации «Крестьянское гостеприимство».

«Сегодня действуют и программа устойчивого развития сельских территорий, которая финансируется через Минсельхоз, и отраслевые программы Минкульта, Ростуризма, но этого недостаточно. Обладая статусом некоммерческой организации, Ассоциация «Крестьянское гостеприимство» имеет возможности получения дополнительного финансирования на продвижение продуктов сельского туризма», — сказал председатель Ассоциации самых красивых деревень России, профессор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Александр Мерзлов.