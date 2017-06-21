Москва, 21 июня, 2017, 19:28 — ИА Регнум. Оливер Стоун непредвзято подошел к фигуре президента России, в отличие от американских журналистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель Секретаря Общественной палаты России, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОПР Сергей Орджоникидзе, комментируя фильм Стоуна о Владимире Путине.

Kinopoisk.ru Постер фильма Оливера Стоуна «Путин»

Зритель видит остроумного и доброго человека, который наряду с государственными сложными делами не забывает о простой человеческой жизни. Владимир Путин красочно, ярко, остроумно отвечает на сложные вопросы. Само интервью непредвзято и ведется в различных ситуациях — от кремлевского дворца до татами. Владимир Путин в фильме Стоуна разный. Где-то сдержанный, а где-то прямой, откровенный. Оливер Стоун показывает нашего президента не только как крупного мирового лидера, но и как человека. Мне это очень импонирует. Конечно, буду смотреть этот фильм дальше».

Политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что картина Стоуна рассчитана, в первую очередь, на внешнюю аудиторию. В фильме Путин предстает не только как государственный деятель, разъясняющий позицию России по многим вопросам мировой повестки, но и как обычный человек — со своими увлечениями, рассказами о семье.

«Режиссер показывает, как Путин кормит лошадь морковкой, ведет машину и рассказывает Стоуну про свое видение проблемы Эдварда Сноудена. В фильме Путин играет в хоккей и занимается на тренажерах. Вместе со Стоуном смотрит культовую киноленту Стэнли Кубрика времен разгара «холодной войны» «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил ядерную бомбу». Это еще один очевидный сигнал для западной аудитории, подчеркивающий необходимость совместного обсуждения Россией и США вопросов ядерной безопасности», — считает Олег Иванов.

Эксперт подчеркивает, что мировая премьера фильма Стоуна состоялась именно в США, а не в России. Картина вышла на американские экраны в самый разгар небывалой истерии вокруг приписываемого Москве вмешательства в выборы президента США.

«Мейнстримные СМИ обрушились с критикой на режиссера, обличая его в «излишней гуманизации» Путина. Вместе с тем, основной посыл фильма дошел до целевой аудитории, и картина в целом сумела прорвать американскую информационную блокаду», — полагает Олег Иванов.

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Бывшая журналистка, а ныне сотрудница студии веб-дизайна «Юнис-профи» Юлия Буйницкая, отмечает, что впервые гордится президентом своей страны. «Умен, с чувством юмора, владеет информацией по всем вопросам достаточно глубоко. С удовольствием смотрела, как он лихо порой отвечал на серьезные, скользкие вопросы», — говорит Буйницкая.

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Директор по связям с общественностью IT-компании Parallels Дмитрий Смиркин говорит, что многое из сказанного в интервью Стоуна и Путина так или иначе уже было озвучено в других источниках.

«Фильм стилистически похож на лоскутное одеяло. Дрожащая камера. Странные средние и крупные планы. Плохой свет и разный по уровню звук. А еще какая-то советская атмосфера. Но постепенно становится понятно, что это стилистическое решение автора. В целом, интересно», — поясняет Дмитрий Смиркин.

Другой представитель дизайнернерской сферы, руководитель студии «White Room» Наталия Мартынова говорит, что ее завораживает сама фигура Оливера Стоуна, его опыт и то, как он разговаривает с Путиным.

«Так спокойно, на мой взгляд, еще никто не говорил. При этом вопросы задаются достаточно острые. Сама съемка — несмотря на всю протокольность мероприятия, очень динамичная. Планы, которые выбирает оператор, очень нестандартные. Внутри фильма — как бы фильм о фильме. Мне, как дизайнеру, было интересно, где будут снимать и тут, к сожалению, нет радости для глаз — тронный зал, кабинеты с наборным паркетом маркетри, и бассейн со спортивным залом. Но вот дизайн внутри самолета привлек внимание, очень минималистично и выдержано. Это радует. Посмотрим, что будет дальше», — с интересом ждет Мартынова продолжения фильма.

Находит любопытным и интересным для зрителя разговор Стоуна и Путина и президент Союза независимых экспертов и интерим менеджеров Сергей Елисеев. Он отмечает, что фильм снят очень динамично для интервью с одним человеком.

«Хотя анонс тайн и откровений не сбывается. Для российского зрителя большинство ответов и тезисов связанных с внутренней и внешней политикой известны из других выступлений Владимира Путина. Новыми и неожиданными бывают частные, личные ситуации и комментарии. Например, про то как «не заметил Михаила Горбачева на Красной площади», — сказал Сергей Елисеев корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм американского режиссера Оливера Стоуна уже вышел на Первом канале. Картина состоит из четырех частей, в ней записаны беседы режиссера с президентом РФ Владимиром Путиным. Интервью записывались в московском Кремле, в городе Сочи и в подмосковной резиденции президента с февраля 2015 года.