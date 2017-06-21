Ярославль, 21 июня, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Определились кандидаты на дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы. На депутатский мандат претендуют 4 кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. «Единая Россия» выдвинула исполняющего обязанности председателя муниципалитета Павла Дыбина, КПРФ — проектировщика интерфейсов Илью Тушина, «Справедливая Россия» — помощника депутата муниципалитета Анатолия Рыкова, ЛДПР — депутата собрания представителей Переславского района Андрея Ватлина, который также выдвинут от партии на пост губернатора Ярославской области.

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Троим кандидатам отказано в регистрации. Экс-депутат муниципалитета Ярославля, постоянный участник избирательных кампаний Александр Симон и сын депутата муниципалитета Александр Бортников, которые были выдвинуты путём самовыдвижения, не сдали в комиссию подписи в поддержку своего выдвижения, а первый секретарь областного комитета партии «Коммунисты России» Сергей Агафонов не исправил ошибки в документах, поданных в избирком.

Довыборы в Ярославскую областную думу по избирательному округу № 9, который включает в себя часть Ленинского района Ярославля пройдут 16 июля. Кресло депутата от данного округа стало вакантным после избрания Ильи Осипова депутатом Государственной Думы России.