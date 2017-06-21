Ярославль, 21 июня, 2017, 18:58 — ИА Регнум. Введение централизованных закупок вызвало проблемы у образовательных учреждений Ярославля. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета рассказал заместитель председателя Вадим Канашкин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос, почему так происходит, он адресовал исполнительной власти города.

Pixabay.com Туалетная бумага

«Общаясь со школами города, узнал, что их теперь заставляют все закупки, в том числе небольшие, проводить через аукцион. А аукцион — это всегда долго. И теперь, чтобы купить бытовую химию, туалетную бумагу, учителя вынуждены скидываться и покупать это на свои деньги», — сказал заместитель председателя муниципалитета Ярославля Вадим Канашкин.

Речь идет о централизованных закупках, которые в начале года анонсировала мэрия города. Суть в том, что раньше каждое учреждение образование закупало необходимые ему предметы самостоятельно. По закону о госзакупках, закупки на небольшие суммы можно было проводить по упрощенным процедурам — через запрос предложений или закупку у единственного поставщика. Для заказчика это проще, однако не ведет к экономии бюджетных средств, считают в мэрии Ярославля. В мэрии решили, что школы и детские сады будут совместно закупать необходимые им вещи, что позволит укрупнить лот и провести аукцион или конкурс.

«Речь идет о централизованных закупках. У нас по такой схеме уже состоялись закупки бумаги. Оптом покупать дешевле. Падение на конкурсной процедуре по бумаге составило 30%. Никаких проблем не возникло. Эти деньги останутся в отрасли. Кроме того, мы забираем у директоров школ несвойственные им функции — они должны заниматься педагогическим процессом, а не закупками», — сказал заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев.

Депутаты постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета все же рекомендовали мэрии сгладить острые углы и провести дополнительную работу с учреждениями образования.

«Нужно посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Что это — проблемы переходного периода или сама система неудобна школам? Надеюсь, что исполнительная власть снимет все проблемы», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Вадим Канашкин.