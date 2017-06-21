Пхеньян, 21 июня, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Северная Корея может ввести мораторий на ракетно-ядерные испытания, заявил посол КНДР в Индии Ке Чхун Ён, сообщает 21 июня телеканал WION.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

По словам посла Северной Кореи, условиями для заморозки ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна является полное прекращение американских масштабных военных учений.

Ке Чхун Ён уточнил, что если военные манёвры США будут прекращены на какое-то время, то и КНДР тоже временно остановит испытания своего ядерного и ракетного оружия.

Обо всем этом посол КНДР в Индии заявил в эфире телеканала WION, при этом подчеркнув, что Северная Корея готова обсуждать условия моратория на испытания ракетного и ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года главой Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин, который пообещал всеми силами способствовать налаживанию отношений между Сеулом и Пхеньяном. Однако после новых испытаний баллистических ракет в КНДР межкорейское урегулирование отношений было отложено.