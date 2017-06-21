Воронеж, 21 июня, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Воронежском государственном университете за долги отключили свет — пока только на нескольких объектах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 июня в пресс-службе ПАО «ТНС Энерго Воронеж».

Vsu.ru Воронежский государственный университет

Как пояснили в компании, о возможности ограничения поставок электроэнергии вуз был предупрежден 9 июня. Общая задолженность ВГУ перед энергетиками за март, апрель, май этого года составляет 8 млн рублей, приводит данные пресс-служба.

В результате, как сообщается, специалисты компании отключили электроэнергию в учебно-тренировочном плавательном бассейне вуза на по ул. Хользунова, в помещении ботанического сада, в гостинице на ул. Кропоткина, а также в здании хозрасчетного научного объединения на ул. Платонова.

В случае, если вуз не примет мер по оплате долгов, в компании обещают продолжить отключения 27 июня — без света рискуют остаться типография и вычислительный центр по ул. Пушкинская, спортзал корпуса № 6 по ул. Хользунова, лабораторный корпус по ул. Грузинская.

В вузе ситуацию с отключением пока не комментируют, телефон пресс-службы молчит.

Интересно, что сегодня на сайте вуза появилось сообщение об очередном рейтинговом достижении университета: Воронежский государственный университет во второй раз вошел в число лучших университетов Европы 2017 по версии британского журнала Times Higher Education (THE). В этом году среди лучших университетов Европы ВГУ занял позицию 301+.

Накануне в ВГУ стартовала приемная кампания.

Воронежский государственный университет является одним из крупнейших вузов в Центральном Черноземье. Он объединяет 18 факультетов, шесть научно-исследовательских институтов, 10 учебно-научно-производственных центров, 16 научно-исследовательских лабораторий, два филиала.