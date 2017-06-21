Москва, 21 июня, 2017, 18:36 — ИА Регнум. При обсуждении идеи Минфина о слиянии Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) стоит поднять вопрос о будущем пенсионной системы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова журналистам в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

«При обсуждении этой темы, очень бы хотелось ответить на вопрос, как в долгосрочной перспективе предлагается сбалансировать пенсионную систему», — сообщила Голикова.

Идею слияния двух фондов ранее озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Возможность консолидации ресурсов обоих фондов сегодня обсуждается внутри ведомства, чтобы дать государству больше маневренности в использовании резервных средств. По словам Силуанова, часть ФНБ, которая не направлена на инвестирование в инфраструктурные проекты, предназначена для финансирования расходов федерального бюджета. Поэтому ее можно объединить с Резервным фондом, который выполняет те же функции.

«Правительство этот документ еще не рассматривало, это предложение Минфина, из которого следует, что постепенно ФНБ должен исчерпаться, поскольку эти средства должны стать источником финансирования Резервного фонда — пока мы видим это так», — пояснила Голикова.

По ее словам, если при этом цели Резервного фонда останутся такими же, как сегодня, то он и дальше будет использоваться только для обеспечения стабильности федерального бюджета в случае падения цен на нефть.

«При этом, цели ФНБ пока он не исчерпается, тоже остаются прежними. Это софинансирование добровольных пенсионных накоплений и долгосрочное финансирование пенсионной системы. Именно это и вызывает вопрос — если закладывается идеология постепенного исчерпания Фонда национального благосостояния, то почему сохраняются те же самые цели использования этого фонда», — отметила Голикова.