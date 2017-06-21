Ярославль, 21 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском стартовал марафон «Золотое кольцо донорства Ярославской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранении и фармации Ярославской области.

Pixabay.com Эмблема донорства

Акция проходит в честь 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России». Специалисты службы крови будут осуществлять выездную работу в населенных пунктах Ярославской области. Марафон продлиться с июня по сентябрь 2017 года в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Угличе, Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Большом Селе, Некрасовском, поселке Каменники. Первая акция прошла в Переславле-Залесском, участие в ней приняли 106 доноров.

«У нас в городе проходит 4 дня донора в год. Обычно в них принимает участие от 100 до 120 человек. Этот марафон не стал исключением по количеству участвующих. Но в этот раз пришло гораздо больше молодежи. Это вообще тенденция этого года, что с каждым разом становится все больше молодых людей, желающих сдать кровь», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая первым отделением Переславской Центральной районной больницы Елена Евтеева.