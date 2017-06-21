Москва, 21 июня, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Проект газопровода «Северный поток — 2» имеет все шансы на успех, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом, сообщает 21 июня агентство RT.

Gazprom.ru Производство труб для газопровода «Северный поток»

Владимир Путин указал, что совместные планы по проекту «Северный поток — 2» являются чисто коммерческим проектом и имеют все шансы на успех.

Глава российского государства напомнил, что «Северный поток — 2» создаст перспективы расширения потребления российского газа в Европе до 510 млрд кубометров в год и позволит сократить добычу газа в европейских странах.

Владимир Путин подчеркнул, что проект «Северный поток — 2» будет способствовать развитию энергетических рынков Европы, поэтому «нужно просто терпеливо и в доброжелательном ключе вести диалог со всеми нашими партнерами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал США ввести санкции в отношении всех участников реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».