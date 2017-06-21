Махачкала, 21 июня, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Ход реализации программ по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, а также по капитальному ремонту многоквартирных домов в Дагестане проверят представители Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Специалисты намерены изучить ситуацию в трех городах республики — в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях, передает21 июня корреспондент ИА REGNUM. Их интересует, насколько полноценно был проведен ремонт многоквартирных домов и выполнено строительство жилья для переселенцев. Представители комиссии утверждают, что к качеству выполненных работ «возникает масса вопросов», пишет газета «Новое дело».

Между тем, 20 июня суд в очередной раз поддержал участников программы переселения из ветхого жилья, которые ранее добились отмены решения мэрии Махачкалы о признании их домов аварийными. В 2015 году Кировский районный суд города удовлетворил соответствующий иск жильцов дома по улице Заманова. По просьбе мэра дагестанской столицы Мусы Мусаева решение суда обжаловало министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Ведомство аргументировало тем, что рассмотрение иска переселенцев должно было пройти с их участием, поскольку именно они несут ответственность за реализацию программы, пишет газета «Черновик». Суд отклонил жалобу Минстроя РД.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд содействия реформированию ЖКХ предупредил дагестанские власти о текущей проверке в марте 2017 года. Специалисты фонда инициировали инспекцию, чтобы на месте проверить предоставленные руководством республики показатели реализации программы по ликвидации ветхого жилья. Дагестанская сторона заявила о планах завершить до конца года переселение жильцов аварийных домов в пяти муниципалитетах. Только в Махачкале необходимо обеспечить переезд в новое жилье для 430 семей.

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