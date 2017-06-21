Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 июня, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области прошёл крестный ход по озеру Плещеево в честь чудесного спасения княгини Евдокии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Переславля.

Администрация Переславля-Залесского Крестный ход на Плещеевом озере

Житие святой благоверной княгини Московской Евдокии (в иночестве Евфросиния) совпадает с эпохой преподобного Сергия Радонежского. В 13-летнем возрасте она была выдана замуж за князя Дмитрия Донского. По свидетельствам летописцев в 1382 году, спасаясь от набега татаро-монгольских войск, княгиня вместе с детьми и митрополитом Киприаном бежала в Переславль-Залесский, здесь ей чудом удалось спастись, уплыв на плоту в середину Плещеева озера. В память о своем чудесном спасении Евдокия в 1392 году восстановила из руин белокаменный Горицкий монастырь, который по сей день находился на берегу Плещеева озера

Празднество началось в Горицком монастыре (сейчас — музей-заповедник), где прошла праздничная литургия. Далее крестный ход выдвинулся к храму Сорока Мучеников. Разместившись на лодках, процессия отправилась на середину озера, где священнослужители отслужили молебен. В завершении крестного хода участников праздничной процессии ждала общая трапеза под духовные песнопения.

«Переславская епархия уже не первый год проводит этот крестный ход. И очень приятно, что количество его участников постоянно увеличивается», — сказала представитель Переславской епархии Русской православной церкви Татьяна Ерёмина.