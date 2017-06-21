Ярославль, 21 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Комиссия по экономике Рыбинского муниципального совета 21 июня поддержала проект решение о передаче имущественного комплекса МУП «Водоканал» на уровень Ярославской области. Об этом корреспонденту сообщили в муниципальном совете.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, с проектом решения вышел в совет глава города Денис Добряков. Как сказано в пояснительной записке «проект решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск по безвозмездной передаче имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал» в государственную собственность Ярославской области подготовлен в целях реализации закона Ярославской области от 29.12.2016 года № 104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения». Этот закон предполагает, что с 1 января 2018 года эти полномочия будет осуществлять регион.

На вопросы депутатов отвечал директор МУП «Водоканал» Сергей Ивенков. Возражений против передачи депутаты не высказали и единогласно рекомендовали совету принять положительное решение.