Рыбинские депутаты не возражают против передачи МУП «Водоканал» области
Ярославль, 21 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Комиссия по экономике Рыбинского муниципального совета 21 июня поддержала проект решение о передаче имущественного комплекса МУП «Водоканал» на уровень Ярославской области. Об этом корреспонденту сообщили в муниципальном совете.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, с проектом решения вышел в совет глава города Денис Добряков. Как сказано в пояснительной записке «проект решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск по безвозмездной передаче имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Водоканал» в государственную собственность Ярославской области подготовлен в целях реализации закона Ярославской области
На вопросы депутатов отвечал директор МУП «Водоканал» Сергей Ивенков. Возражений против передачи депутаты не высказали и единогласно рекомендовали совету принять положительное решение.