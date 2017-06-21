Москва, 21 июня, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Комитету Госдумы по бюджету и налогам на ближайшем заседании предстоит обсудить, какие меры депутаты могут предпринять, чтобы работа Госдумы и Счетной палаты была более эффективной, нижняя палата парламента рассмотрит их 5 июля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Андрей Михайлович (Макаров) буквально на ближайшем пленарном заседании внесет предложение от комитета, как мы дальше будем строить свою работу с Счетной палатой на принципам эффективности», — рассказал Володин.

Глава профильного комитета Андрей Макаров («Единая Россия») по итогам отчета Счетной палаты перед Госдумой заявил, что у депутатов не так много возможностей отреагировать на полученные данные.

«Поаплодировать Счетной палате — это, пожалуй, единственное, что мы реально можем. Еще можем в соответствии с законом принять к сведении то, что сейчас рассказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова», — посетовал Макаров.

По его словам, Госдуме следовало бы более активно реагировать на данные подобных отчетов.

«Может быть, давайте по результатом того, что говорит Счетная палата, и выйдем на то, что хватит тратить сотни тысяч, миллионы рабочих часов на формирование и на отчеты по бессмысленным государственным программам», — предложил Макаров.

По его словам, депутатам также стоит задуматься о возвращении к проектному финансированию, которое предложил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом, а также поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Давайте, наконец, будем спрашивать с чиновников не за то, за что они отчитываются, а за то, что они должны будут сделать», — отметил Макаров.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин комитету разработать возможные шаги и действия, которые депутаты смогут принимать по итогам отчетов Счетной палаты.

«Андрей Михайлович, вы дали посыл, что мы ничего не можем сделать, кроме как принять отчет к сведению. Вы председатель комитета, соберитесь с депутатами-членами комитета, и внесите предложение, что мы можем изменить», — заявил Володин.

Володин особо отметил, что решить такой вопрос надо спокойно и без революций.

«Это и есть ответственная власть, ответственный подход без революционных новаций», — подчеркнул Володин.

За 2016 год Счетная палата провела 321 контрольное мероприятие и выявила нарушения и недостатки при поступлении и использовании бюджетных средств на 965,8 млрд рублей, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы. По ее словам, 56% нарушений было допущено при формировании и исполнении бюджетов, а также при осуществлении госзакупок. Лидером по нарушениям в прошлом году оказалось ликвидированное сегодня Федеральное космическое агентство, а также Федеральное агентство по управлению госимуществом и агентство по техническому регулированию и метрологии. Кроме того, за 2016 год Генпрокуратура по запросам Счетной палаты возбудила в 3 раза больше уголовных дел, чем годом ранее — их число достигло 45.

Госдума приняла проект постановления «Об отчете Счетной палаты РФ в 2016 году» за основу, а 5 июля нижняя палата парламента планирует вернуться к обсуждению документа.